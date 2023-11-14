Волынец предложила дать медсестрам право на отказ от проведения аборта в ряде случаев

Ирина Волынец

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила дать медицинским сестрам имеющееся сейчас у врачей право на отказ от выполнения обязанностей по подготовке пациентки к аборту по немедицинским показаниям. Об этом со ссылкой на ее обращение к депутату Государственной Думы России Веронике Власовой сообщает RT.

Волынец напомнила, что лечащий врач по согласованию с должностным лицом медучреждения вправе отказаться от проведения искусственного прерывания беременности (уведомив об этом в письменной форме), если это непосредственно не угрожает жизни женщины. При этом медицинская сестра-акушерка права на такой отказ не имеет.

В связи с этим уполномоченный по правам ребенка в РТ предложила изменить федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», предусмотрев право иного медицинского персонала на отказ от выполнения обязанностей по подготовке пациентки к аборту по немедицинским показаниям.

В своем обращении Волынец попросила Власову поддержать ее предложение и инициировать разработку законопроекта, реализация которого, по ее мнению, «окажет положительное влияние на динамику рождаемости нашей страны».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ряд регионов России попросили частные клиники отказаться от абортов вслед за Татарстаном. В свою очередь Президент РФ Владимир Путин предложил бороться с абортами расширением помощи семьям с детьми. По его мнению, существует «очень много разных направлений деятельности по поддержке материнства и детства». Патриарх же Московский и всея Руси Кирилл призвал принять федеральный закон о запрете склонять женщин к абортам.