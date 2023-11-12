Патриарх Кирилл призвал принять федеральный закон о запрете склонять женщин к абортам

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил распространить на федеральный уровень инициативу нескольких регионов России о запрете на склонение женщин к совершению абортов. Об этом предстоятель Русской православной церкви сказал на открытии XI Общецерковного съезда по социальному служению, передает ТАСС.

«Слава Богу, на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение количества абортов. Не так давно в Мордовии, например, был принят закон о запрете склонения к аборту. Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана и в других регионах, и на федеральном уровне», — заявил патриарх.

По мнению главы РПЦ, врачи иногда склоняют женщину сделать аборт. Но это, уверен он, является преступлением. Кроме того, патриарх убежден, что принятие подобной новеллы особенно актуально для страны, находящейся в демографическом кризисе.

«Огромная страна, а населения совершенно недостаточно. Не говоря уже даже об экономике. <…> Действительно мы нуждаемся в большем количестве людей, это факт очевидный, все признают <…>», — поделился своим пониманием ситуации предстоятель РПЦ.

Upd. (19.55): В августе этого года закон о запрете склонения женщин к абортам приняли в Мордовии. В октябре аналогичную инициативу внес в областную Думу глава Тамбовской области Максим Егоров. Второго ноября депутаты Законодательного собрания Тверской области тоже приняли региональный закон о запрете склонения к аборту.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что десять регионов РФ попросили частные клиники отказаться от абортов вслед за Татарстаном. В свою очередь Президент РФ Владимир Путин предложил бороться с абортами расширением помощи семьям с детьми. По его мнению, существует «очень много разных направлений деятельности по поддержке материнства и детства».