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Волынец предложила Госсовету РТ предоставить бесплатных нянь многодетным семьям
Детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец направила обращение на имя Председателя Госсовета республики Фарида Мухаметшина о предоставлении социальных нянь для многодетных. Текст обращения имеется в распоряжении «Татар-информа».
«Прошу Вас рассмотреть вопрос о предоставлении социальной няни семьям Республики Татарстан, где есть трое и более детей в возрасте до 1,5 лет, родившихся одновременно», — говорится в обращении Волынец.
Для этого нужно внести изменения в закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан в Республике Татарстан». Поправки должны предусматривать услуги социальной няни по дневному уходу за детьми до 1,5 лет в семьях, где есть трое и более одновременно родившихся детей.
Детский омбудсмен в Татарстане рассказала, что к ней обращались многодетные родители и просили предоставить услуги нянь, которые могли бы ухаживать за детьми-близнецами и присматривать за ними.
«По сведениям Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ, в республике в 2021 году тройняшки родились в 4 семьях; в 2022 году — в 7 семьях; за 9 месяцев 2023 года — в 2 семьях,» — говорится в тексте обращения.
По мнению Волынец, небольшое количество рождаемости тройни и более детей одновременно не потребует значительного расхода бюджета республики на услуги социальной няни по дневному уходу за детьми.
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