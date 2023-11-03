Волынец предложила Госсовету РТ предоставить бесплатных нянь многодетным семьям

Ирина Волынец

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец направила обращение на имя Председателя Госсовета республики Фарида Мухаметшина о предоставлении социальных нянь для многодетных. Текст обращения имеется в распоряжении «Татар-информа».

«Прошу Вас рассмотреть вопрос о предоставлении социальной няни семьям Республики Татарстан, где есть трое и более детей в возрасте до 1,5 лет, родившихся одновременно», — говорится в обращении Волынец.

Для этого нужно внести изменения в закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан в Республике Татарстан». Поправки должны предусматривать услуги социальной няни по дневному уходу за детьми до 1,5 лет в семьях, где есть трое и более одновременно родившихся детей.

Детский омбудсмен в Татарстане рассказала, что к ней обращались многодетные родители и просили предоставить услуги нянь, которые могли бы ухаживать за детьми-близнецами и присматривать за ними.

«По сведениям Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ, в республике в 2021 году тройняшки родились в 4 семьях; в 2022 году — в 7 семьях; за 9 месяцев 2023 года — в 2 семьях,» — говорится в тексте обращения.

По мнению Волынец, небольшое количество рождаемости тройни и более детей одновременно не потребует значительного расхода бюджета республики на услуги социальной няни по дневному уходу за детьми.