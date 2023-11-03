Путин заявил о двух способах решения проблемы абортов

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

В России достаточно остро стоит проблема абортов, а решить ее можно двумя путями: запретив продажу препаратов для прерывания беременности или усилив поддержку семей. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на форуме «Сообщество» (трансляция была организована в Telegram-канале Кремля).

«Запрещать продавать препараты, прерывающие беременность, или улучшать социально-экономическое положение в стране, повышать уровень благосостояния, реальных заработных плат, социального обслуживания, помощи молодым семьям по приобретению жилья», — изложил глава государства новому составу Общественной палаты РФ возможные, на его взгляд, способы решения проблемы.

Путин также упомянул материальную поддержку молодых студенческих семьей и другие методы оказания помощи. По его мнению, существует «очень много разных направлений деятельности по поддержке материнства и детства».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что десять регионов РФ попросили частные клиники отказаться от абортов вслед за Татарстаном.