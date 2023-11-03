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Путин заявил о двух способах решения проблемы абортов
В России достаточно остро стоит проблема абортов, а решить ее можно двумя путями: запретив продажу препаратов для прерывания беременности или усилив поддержку семей. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на форуме «Сообщество» (трансляция была организована в Telegram-канале Кремля).
«Запрещать продавать препараты, прерывающие беременность, или улучшать социально-экономическое положение в стране, повышать уровень благосостояния, реальных заработных плат, социального обслуживания, помощи молодым семьям по приобретению жилья», — изложил глава государства новому составу Общественной палаты РФ возможные, на его взгляд, способы решения проблемы.
Путин также упомянул материальную поддержку молодых студенческих семьей и другие методы оказания помощи. По его мнению, существует «очень много разных направлений деятельности по поддержке материнства и детства».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что десять регионов РФ попросили частные клиники отказаться от абортов вслед за Татарстаном.
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