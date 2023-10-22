Десять регионов РФ попросили частные клиники отказаться от абортов вслед за Татарстаном

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Вслед за Татарстаном власти уже 10 регионов РФ попросили частные клиники отказаться от абортов, сообщает Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

Как указано в Telegram-канале Ирины Волынец, такие данные привел глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов.

«Губернаторы, министры здравоохранения собирают представителей частных клиник, предлагают в добровольном порядке сдать лицензии на аборты. Недавно такая новость пришла из Крыма», — сказал иерей на форуме Всемирного Русского Народного Собора в Ставрополе.

По его словам, главная задача — «сохранение и защита репродуктивного здоровья нации, существенный пересмотр вопросов суверенизации нашего репродуктивного потенциала».

Отметим, что в Республике Татарстан треть коммерческих медицинских учреждений отказалась от лицензий на прерывание беременности. С инициативой о выводе абортов из частных клиник Ирина Волынец выступила на расширенном совещании 2 августа. По итогам встречи, татарстанские клиники стали убирать из перечня услугу по прерыванию беременности, отметила омбудсмен.

По ее словам, частные клиники редко проводят доабортные консультации. В результате 15 женщин из 100 принимают решение сохранить беременность. Кроме того, многие медучреждения не соблюдают положенную неделю тишины, также есть вопросы к качеству отчетности по абортам.

Министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин также с первых публичных выступлений ратовал за сокращение количества абортов, проводимых по желанию женщины, подчеркнула омбудсмен.