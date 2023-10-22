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Десять регионов РФ попросили частные клиники отказаться от абортов вслед за Татарстаном
Вслед за Татарстаном власти уже 10 регионов РФ попросили частные клиники отказаться от абортов, сообщает Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.
Как указано в Telegram-канале Ирины Волынец, такие данные привел глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов.
«Губернаторы, министры здравоохранения собирают представителей частных клиник, предлагают в добровольном порядке сдать лицензии на аборты. Недавно такая новость пришла из Крыма», — сказал иерей на форуме Всемирного Русского Народного Собора в Ставрополе.
По его словам, главная задача — «сохранение и защита репродуктивного здоровья нации, существенный пересмотр вопросов суверенизации нашего репродуктивного потенциала».
Отметим, что в Республике Татарстан треть коммерческих медицинских учреждений отказалась от лицензий на прерывание беременности. С инициативой о выводе абортов из частных клиник Ирина Волынец выступила на расширенном совещании 2 августа. По итогам встречи, татарстанские клиники стали убирать из перечня услугу по прерыванию беременности, отметила омбудсмен.
По ее словам, частные клиники редко проводят доабортные консультации. В результате 15 женщин из 100 принимают решение сохранить беременность. Кроме того, многие медучреждения не соблюдают положенную неделю тишины, также есть вопросы к качеству отчетности по абортам.
Министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин также с первых публичных выступлений ратовал за сокращение количества абортов, проводимых по желанию женщины, подчеркнула омбудсмен.
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