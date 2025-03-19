Волонтеры Менделеевска отправили очередную партию помощи бойцам в зону СВО

Волонтерская группа «Поддержим своих» из ТОС «Поселок» города Менделеевска продолжает поддерживать военнослужащих.

Очередной гуманитарный груз, отправленный в зону СВО, включил 20 матрасов, 15 теплых одеял, 50 подушек, 6 комплектов индивидуальных маскировочных сетей с нашлемниками, две большие сети, окопную 20-метровую сеть, а также 50 комплектов нательного белья и 72 пары термоносков.

Волонтеры отмечают, что сбор продолжается, и выражают благодарность всем неравнодушным жителям, принимающим участие в этой важной помощи.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле.

«Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.