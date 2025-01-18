Волонтеры из Альметьевска отправили на СВО мотоциклы, масксети и окопные свечи

Мотоциклы, масксети, окопные свечи, одеяла, средства личной гигиены и продукты — это далеко не все, что собрали волонтеры Татарстана для бойцов СВО. Большую посылку отправили от группы из Альметьевска «Поможем СВОим».

Кроме личных посылок в зону боевых действий доставят помощь для батальонов и полков. Удалось собрать и медицинские изделия для госпиталей.

«В основном, собрали продукты питания, средства личной гигиены. В госпиталь пойдет то, что нужно бойцам после ранения», — рассказала волонтер Анна Шилова.

Каши, одеяла, окопные свечи, маскировочные сети и техника — это лишь небольшая часть из того, что удалось собрать.

Гуманитарную помощь для батальонов и полков собирали волонтеры не только из штабов Альметьевского района. К благородному делу присоединились добровольцы Бугульминского района, Елабуги, Камских Полян и Нижнекамска. Они же доставили в нефтеград и личные посылки, их первыми погрузили в машину для очередной отправки гумгруза из города.

«Помощь собираем периодически. Каждый месяц ездят наши водители. Им тоже большое спасибо, что они не боятся и везут нашим ребятам», — поблагодарила Анна Шилова.

Все, что на этот раз отправится военнослужащим, удалось собрать за 2 недели. Сделать свой вклад в помощь бойцам СВО и принести гуманитарную помощь может каждый. Склад организован в картинг-клубе по адресу: улица Советская, 178.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Материал подготовлен при участии Елены Бауэр