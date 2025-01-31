Волонтер из РТ: Отмашка «Поехали!» означает завтрашнюю отправку помощи на СВО

Работа волонтеров Ленингорского района Татарстана ведется ежедневно, но, едва в общий чат активистов поступает сообщение об очередной отправке помощи на передовую, в ускоренном темпе довязываются носки и шапки, дошиваются рубашки и белье для раненых, доплетаются маскировочные сети. На кухнях мастерицы начинают колдовать над пышным дрожжевым тестом и различными начинками, чтобы порадовать бойцов татарстанскими пирогами, чак-чаком и балишом.

В число волонтеров входит и Светлана Цветкова. Общественным делом она занялась сразу после начала специальной военной операции. Возможно, сказалось воспитание родителей, которые вместе служили в Ракетных войсках стратегического назначения (мама – связистом, папа – ракетчиком).

Увидев объявление о наборе волонтеров в группу «С любовью и молитвами», Цветкова стала одним из первых ее активистов. «Умею вязать шапки и носки!» – сказала она организатору и куратору группы Эльмире Уламасовой. В тот же день она начала вязать шерстяные носки.

«Наша первая отправка гуманитарного груза в зону СВО была особенно волнующей. Подготовили около 50 пар вязаных носков. С замиранием сердца в каждый носок мы вкладывали пару простых носков, шоколадку и записку с пожеланиями крепкого здоровья, солдатской удачи и победы над врагом. Душа ликовала: кто-то из наших земляков получит носки, а вместе с этим тепло и частичку наших сердец», – рассказала волонтер.

На первых порах волонтеров в группе было немного, но сейчас она насчитывает уже около ста участников.

Первоначально объединение не имело единого штаба: каждый работал у себя дома, затем всех активистов объезжала машина для сбора готовых вещей. Естественно, это было неудобно: тратились силы, драгоценное время, топливо.

О проблеме узнал предприниматель Фирдинас Халитов. Он безвозмездно предоставил добровольцам помещение в доме №9 на улице Промышленной. Сегодня и этих 50 квадратных метров уже мало для всех желающих оказать помощь.

Здесь плетут маскировочные сети, упаковывают в пакетики чай, в состав которого входят полезные листья и травы. Солдаты с благодарностью отзываются о целебных свойствах чая, который и вкусом, и запахом напоминает им о доме. Бойцы также благодарят волонтеров за лечебную мазь из натуральных ингредиентов.

Волонтеры изготавливают лечебные мази трех видов. В состав противопростудного средства входят воск, подсолнечное масло, прополис, куриные яйца, эвкалиптовое масло, выжимка лаврового листа и чеснока.

Ингредиенты ранозаживляющего средства немного отличаются: воск, подсолнечное масло, прополис, выжимка алоэ, куриные яйца. Третий вид мази помогает бойцам справляться с суставными и мышечными болями. В его состав входят воск, подсолнечное масло, прополис, камфора, выжимка лаврового листа, подсолнечное масло. Чтобы все ингредиенты смешались, волонтеры перемешивают мазь в течение двух часов. Затем готовую смесь женщины разливают по небольшим баночкам.

Мазь особенно нужна бойцам спецоперации зимой. Они мажут ею лицо и руки, что спасает кожу от обморожения. Также, по словам волонтеров, помогает заживлять повреждения кожи: язвы, рваные раны, нагноения и пролежни. Кроме того, средство незаменимо для лечения цыпок на руках и послеоперационных ран. «Продукты натуральные, результаты потрясающие», – пересказывают общественники мнение бойцов.

Постепенно группа росла, рос как объем работы, так и ассортимент изготавливаемой продукции. «Мы приступили к изготовлению подушек: из распушенного синтепона получался легкий пух, которым мы набивали самостоятельно сшитые наволочки. В результате получались очень удобные подушки, которые мы отправляли с гуманитарным грузом в госпитали и на передовую. Аналогичным способом шились одеяла. „Пусть уставшие солдаты хорошенько выспятся и отдохнут, а раненые скорее поправятся!“» – молились мы, укладывая готовые изделия в огромные тюки», – пояснила Цветкова.

Светлана сама не раз присутствовала на погрузке собранного волонтерами груза в шестиметровую «ГАЗель». Добровольцы встают в «цепь» и передают из рук в руки посылки, тюки, узлы, коробки, мешки. Находясь в кузове машины, все это принимает Сергей Дмитриев.

Волонтер – бывший военный, до ранения он участвовал в спецоперации, товарищи дали ему позывной Злой. Сергея поддерживает его жена Татьяна. Она не раз становилась его штурманом, сопровождала супруга в поездках на передовую.

По словам Светланы, в команде сложилась добрая и радушная атмосфера, активисты идут в штаб с радостью и удовольствием. «Встречаемся с улыбкой на лице, за работой не замечаем, как пролетает время. Пока плетем маскировочные сети и нашлемники, фасуем чаи, мед или приправы для приготовления лапши, интересуемся делами в семье, делимся успехами детей и внуков, положением на фронте», – отметила Цветкова.

В группе немало женщин, чьи сыновья, мужья, родственники участвуют в спецоперации – их судьба небезразлична всем волонтерам.

У 60-летней Светланы Цветковой 16 лет назад не стало ее верного спутника жизни, сегодня мать и бабушку поддерживают трое детей, Юрий, Мария и Александр, и четверо внуков в возрасте от 2 до 15 лет. Пятнадцатилетняя Виктория, внучка Светланы, активно участвует в сборе помощи. Даже 83-летняя мама Светланы Елизавета Александровна принимает участие в работе – следит за процессом вязания носков и шапок. «Аккуратнее вяжи, чтобы петельки были ровные и одинаковые!» – говорит она дочери.

«Несмотря на суровые и тяжелые условия, в которых оказались наши бойцы, они сумели сохранить теплоту и человечность, – уверена Светлана Цветкова. – На днях в штаб приходил боец, который находился в кратковременном отпуске. Для него мы приготовили лекарство. „Нужны носочки?“ – спрашиваем, провожая парня. „Ну можно одну пару...“ Невероятно скромный и застенчивый. Мы вручили ему три пары вязаных носков, четыре шапки, две упаковки татарстанского травяного чая».

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.