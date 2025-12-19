«Нужно защитить детей от собак»: глава сельского поселения в РТ обратился к депутатам ГД

Глава Афанасовского сельского поселения Нижнекамского района Татарстана Дмитрий Филиппов обратился к депутатам Государственной Думы России с просьбой ужесточить правила обращения с безнадзорными животными.

«Несмотря на то, что многое делается в части контроля за безнадзорными животными, мы просим законодательно ужесточить меры. У нас люди страдают, собаки нападают на детей. Нужен более четкий контроль за самими владельцами собак и более простая процедура принятия мер», – уверен Дмитрий Филиппов.

Просьба прозвучала на встрече депутатов трех уровней в администрации Нижнекамска. В ней приняли участие председатель Комитета Государственной Думы по контролю Олег Морозов и депутат Государственной Думы Айдар Метшин.

«В этой теме есть одна сторона, которая требует вашей поддержки. Вы даже не представляете, какое колоссальное давление оказывалось со стороны зоозащитников на депутатов, когда мы рассматривали эти законопроекты. Мы все люди с гуманистической натурой. Я собачник, я люблю животных. В этом вопросе, безусловно, должна быть гармония. Но нам, депутатам, нужна поддержка граждан, понимание, что запрос общества именно такой – на защиту людей», – заявил Олег Морозов.

Айдар Метшин входит в состав рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере обращения с безнадзорными животными. По его словам, в настоящий момент группой разработано более 20 законодательных инициатив. На рассмотрение Думы внесено девять законопроектов, один из которых уже принят в первом чтении и готовится к рассмотрению во втором.

«Мы подходим к тому, чтобы заниматься этим вопросом на государственном уровне. Случай в Васильеве всех нас потряс, девочка страшно ушла из жизни. Уже в следующем году мы однозначно примем ряд важных решений, которые будут создавать условия для защиты людей от безнадзорных животных и гуманного отношения к животным», – выразил уверенность парламентарий.

По словам Айдара Метшина, сам закон по регулированию обращения с безнадзорными животными был разработан в 2018 году. В нем был сделан акцент на гуманистическом отношении к животным, что должно быть сохранено. Но, добавил он, «цена жизни – самая высокая цена». Действующий закон не предусматривает мер, которые обеспечивают защиту людей, убежден депутат.

Среди актуальных предложений рабочей группы Госдумы – запрет на возвращение бездомных животных на прежние места их обитания, расширение возможности регионов принимать самостоятельные оперативные решения, запрет выгула опасных пород собак детьми и лицами в состоянии опьянения, а также установление обязательного сообщения в течение трех дней о пропаже домашнего животного.

Одно из последних предложений – законопроект, который разрешит возбуждать административные дела в отношении владельцев животных без проведения контрольных мероприятий. Теперь ветеринарные инспекторы и контролирующие органы смогут возбуждать административные дела против владельцев животных, не дожидаясь проверки на месте, если есть убедительные доказательства нарушения.

«Вопрос назрел. Это страшно! Мы теряем детей! Надо трансформироваться, менять меры», – выразил уверенность глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

По данным рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства по обращению с безнадзорными животными, в 2024 году от нападений собак в стране погибли 27 детей, а с 2018-го жертвами собак стали 670 детей.