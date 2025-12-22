«Нельзя ждать, когда произойдет трагедия»: Союз отцов РТ о нападении животных на детей

Необходимо ужесточать меры по контролю за бездомными животными, чтобы ситуации с нападениями на детей больше не повторялись. С таким заявлением перед журналистами выступил председатель Союза отцов Татарстана Адель Загретдинов.

«Когда я услышал эту историю в эфире, я пропустил ее через себя, как и все мы, родители, живущие в республике. Мы видим, что во дворах зачастую творится безобразие: собаки выходят без намордника и ошейника, и даже если хозяева рядом, они могут броситься на ребенка», – напомнил он о недавнем нападении на девятилетнюю Варвару Блохину.

«Эта трагедия в Васильево заставляет нас не только скорбеть, но и требовать безотлагательных и системных изменений. От имени Союза отцов я призываю перейти от эмоций к действиям и честно проанализировать, почему существующие меры не смогли защитить нашего ребенка», – отметил он в своем Телеграм-канале.

По словам Загретдинова, родители не всегда могут обезопасить детей, так как собаки зачастую гуляют без намордников и ошейников даже в присутствии хозяев.

Глава Союза отцов поделился личным опытом, отметив, что в его районе бродячие собаки создают постоянную угрозу.

«Необходимо ужесточить меры контроля. Родители должны иметь возможность в любой момент позвонить, например, на 112, и чтобы служба реагировала оперативно, а не задавала вопрос: "Собака уже напала?". Нельзя ждать, когда произойдет трагедия», – уверен он.

Загретдинов напомнил, что в Татарстане, как и во многих регионах, действует система ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат), которая официально считается эффективной.

«Однако страшная статистика говорит сама за себя: только за 11 месяцев этого года в республике зарегистрировано около 3 000 укусов со стороны безнадзорных собак. Главная уязвимость системы, которую признают даже ветеринарные власти, – непредсказуемость поведения даже стерилизованного животного, особенно в стае», – обратил внимание он.

Глава Союза отцов подчеркнул, что принимать меры необходимо уже сейчас. Он призвал скорректировать законы, предоставив регионам право самостоятельно устанавливать порядок содержания животных в приютах и сроки их нахождения там, усилить надзор за исполнением, а также ужесточать ответственность владельцев за самовыгул и выбрасывание питомцев и развивать сеть приютов и программу ответственного содержания животных.

«Безопасность наших детей на улицах – это не вопрос выбора между гуманностью и жесткостью. Это вопрос эффективности и ответственности взрослых. Мы обязаны создать такую систему, где права ребенка на жизнь и безопасность будут абсолютным и неоспоримым приоритетом», – подытожил он.

Напомним, в Зеленодольском районе Татарстана девятилетняя девочка скончалась после нападения стаи бездомных собак. Трагедия произошла 28 ноября недалеко от СНТ «Здоровье», когда ребенок возвращался домой из школы. По предварительным данным, на девочку напали около десяти собак.

С 1 января 2020 года в Татарстане действует система ОСВВ. По официальным данным, в республике насчитывается более 20 тыс. бездомных собак, при этом действующая система не позволяет эффективно контролировать их численность. Власти региона готовят новый законопроект, предусматривающий возможность введения режима экстраординарной ситуации и установление дополнительных мер реагирования на проблему безнадзорных животных.