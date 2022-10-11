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Политика
11 октября 2022  11:14

Военный эксперт: Удар РФ по инфраструктуре Украины носит демонстративный характер

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Массированный удар высокоточным российским оружием по инфраструктуре Украины носит демонстративный характер. Таким образом Киеву дали понять, что следующим шагом могут стать ракетные пуски по центрам принятия решений. Об этом РИА Новости рассказал доктор военных наук Константин Сивков.

«Удар носил демонстративный характер, потому что ключевые здания, где находится военное и политическое руководство Украины, целы, по ним не били. Да, повреждены некоторые электростанции, но я уверен, что большую их часть можно восстановить в короткие сроки, поэтому я считаю, что это был предупредительный удар», — рассказал Сивков. 

Он пояснил, что это демонстрация способности наносить массированные ракетные удары и наличия решимости, в следующий раз снаряды будут направлены уже на более серьезные объекты. У России достаточно ракет для того, чтобы продолжать наносить удары подобной интенсивности по украинским объектам, резюмировал Сивков.

Днем ранее Президент России Владимир Путин заявил о массированных ударах по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В Минобороны РФ утверждают, что все намеченные цели были достигнуты.

Утром 10 октября сразу в нескольких городах и районах Украины, в том числе в Киевепрогремели взрывы. Сегодня утром украинские власти объявили воздушную тревогу.

#спецоперация на Украине #политика
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