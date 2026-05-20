Водителям напомнили о риске возгорания сухой травы и других опасностях жары

В жару загоревшаяся сухая трава способна уничтожить автомобиль за минуту, а оставленный в салоне машины ребенок может погибнуть. Об этих и других опасностях аномально жаркой погоды напомнил главный эксперт Национального экспертного совета по обучению водителей Александр Лыткин в беседе с «Радио 1».

Сухую траву автоэксперт охарактеризовал как одну из самых неочевидных, но опасных угроз. Детали автомоторов нагреваются до нескольких сотен градусов по Цельсию, а турбированных – до тысячи. «Если в такую жару высокая сухая трава начинает загораться под машиной, то всё сгорает буквально за минуту», – подчеркнул он.

Даже небольшие подтекания горюче-смазочных материалов грозят катастрофически усугубить ситуацию в случае пожара. Последствия могу оказаться тяжелыми для всего населенного пункта.

Кроме того, в жару салон автомобиля превращается в настоящую печь, и оставленный там ребенок может погибнуть от быстрого обезвоживания. Та же участь грозит оставленным в машине домашним животным.

Упомянул Лыткин и состояние шин, которые многие водители меняют редко. При этом высокая температура асфальта и трение превращают изношенную резину в источник опасности из-за нагрева при движении. «И если она (шина – прим. Т-и) уже достаточно подызношенная, может рвануть. Обратите внимание на индекс скоростной нагрузки», – рекомендовал специалист.

Помимо этого, по словам эксперта, грозят проблемами и экономия или игнорирование сезонности при применении машинного масла. В результате может выйти из строя двигатель.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на этой неделе сохранится аномальная жара, хотя температуры немного понизятся. В Казани сегодня был побит четвертый с начала мая температурный рекорд. Первые три были обновлены 8, 18 и 19 мая.