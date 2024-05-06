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Новости Татарстана и Казани
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Во вторник в Татарстане опять ожидаются заморозки
Завтра, 7 мая, в Татарстане вновь прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
В ночные и утренние часы на территории республики, включая Казань, вероятны заморозки в воздухе и на почве от 0 до -2 градусов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстан придет новая волна холодов, на 9 Мая ожидаются заморозки и мокрый снег.
По данным татарстанских метеорологов, в первую декаду мая температура воздуха в регионе будет на 6 градусов ниже нормы. В Гидрометцентре России объяснили наблюдающееся возвращение холодов.
До этого МЧС напомнило татарстанцам о пожарной безопасности в грядущие заморозки.
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