Во вторник в Татарстане опять ожидаются заморозки

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Завтра, 7 мая, в Татарстане вновь прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В ночные и утренние часы на территории республики, включая Казань, вероятны заморозки в воздухе и на почве от 0 до -2 градусов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстан придет новая волна холодов, на 9 Мая ожидаются заморозки и мокрый снег.

По данным татарстанских метеорологов, в первую декаду мая температура воздуха в регионе будет на 6 градусов ниже нормы. В Гидрометцентре России объяснили наблюдающееся возвращение холодов.

До этого МЧС напомнило татарстанцам о пожарной безопасности в грядущие заморозки.