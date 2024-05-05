В Гидрометцентре России объяснили наблюдающееся возвращение холодов

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Погода, которая ожидается в регионах России в первой декаде мая, характерна не для этого периода, а для начала апреля. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сообщает РБК.

«<...> актуальная фактическая температура отстает от своего климатического развития больше чем на месяц», — констатировал метеоролог.

По словам Вильфанда, в ближайшие дни в центральной части Европейской России, в Поволжье и на Урале прогнозируется температура на 4–6 градусов ниже нормы, а с середины следующей недели — на 6–8.

Похолодание синоптик объяснил перемещением арктических воздушных масс «из очень холодных акваторий Северного Ледовитого океана, с Карского моря, даже из моря Лаптевых, из Новой Земли».

«Фактически от западных границ России до почти Енисея и до Красноярского края. Центральный федеральный округ, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, везде холодно», — подчеркнул он. Так, заморозки вероятны и на юге России (в Астраханской и Волгоградской областях — до -3 градусов, в Ставропольском крае — до -1).

Ранее Гидрометцентр РФ объявил в регионах Центральной федерального округа предупреждение о погодной опасности из-за заморозков. Позднее Гидрометцентр РТ предупредил о заморозках до -8 градусов. По данным татарстанских метеорологов, в первую декаду мая температура воздуха в регионе будет на 6 градусов ниже нормы.

Подробнее о прогнозе погоды на май по республике читайте в материале «Татар-информа» — Из экстремального тепла в аномальный холод: что происходит с погодой в Татарстане?