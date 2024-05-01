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Общество 1 мая 2024 19:50

В Татарстане в первую декаду мая температура воздуха будет на 6 градусов ниже нормы

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В первую декаду мая в Татарстане ожидается понижение температур — в среднем температура воздуха будет на 6 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

Отмечается, что норма по республике составляет +12,2 градуса, по Казани +12,7.

Синоптики обещают ухудшение погодных условий в ближайшие дни, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

#прогноз погоды
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