МЧС напомнило татарстанцам о пожарной безопасности в грядущие заморозки

Сегодня от УГМС РТ поступило штормовое предупреждение о заморозках на территории Республики Татарстан.

Ночью и утром 5 мая жидаются заморозки в воздухе и на почве 0-5°, в отдельных районах при прояснениях возможно понижение до -8°. В Казани ожидаются заморозки до -3°.

ГУ МЧС России по РТ предупреждает, что недопустимо пользоваться неисправными электроприборами, а также приборами, провода которых имеют поврежденную изоляцию.

Ни в коем случае нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы и предохранители, они должны быть только заводского изготовления.

При покупке и установке нового изделия (оборудования) важно, чтобы данное изделие было сертифицировано.

Нельзя устанавливать Электро приборы вблизи от сгораемых предметов и материалов, нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время и категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке с помощью переходной вилки на 3-4 ответвления.