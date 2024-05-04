Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
МЧС напомнило татарстанцам о пожарной безопасности в грядущие заморозки
Сегодня от УГМС РТ поступило штормовое предупреждение о заморозках на территории Республики Татарстан.
Ночью и утром 5 мая жидаются заморозки в воздухе и на почве 0-5°, в отдельных районах при прояснениях возможно понижение до -8°. В Казани ожидаются заморозки до -3°.
ГУ МЧС России по РТ предупреждает, что недопустимо пользоваться неисправными электроприборами, а также приборами, провода которых имеют поврежденную изоляцию.
Ни в коем случае нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы и предохранители, они должны быть только заводского изготовления.
При покупке и установке нового изделия (оборудования) важно, чтобы данное изделие было сертифицировано.
Нельзя устанавливать Электро приборы вблизи от сгораемых предметов и материалов, нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время и категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке с помощью переходной вилки на 3-4 ответвления.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников