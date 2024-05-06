В Татарстан придет новая волна холодов, на 9 Мая прогнозируются заморозки и мокрый снег

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На текущей неделе в Татарстане сохранится неустойчивая погода, на республику обрушится очередная волна холодов. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

В ночь на вторник, 7 мая, из-за влияния антициклона небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут лишь местами. Столбики термометров опустятся до 0, +2 градусов, кое-где возможны заморозки на почве и в воздухе от 0 до -2 градусов. Днем погоду в регионе начнет определять очередной западный циклон («сначала его теплый фронт, затем теплый сектор»). Прогнозируются дожди, на севере РТ — местами с мокрым снегом. Воздух прогреется до 6–11 градусов тепла, а в южных районах — и до +16 градусов.

Ночью в среду, 8-го числа, температура воздуха составит от +3 до +8 градусов, на востоке Татарстана — до +12 градусов. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +7, +12 градусов. В восточных районах благодаря теплому сектору циклона воздух на короткое время прогреется даже до 15–20 градусов тепла. При прохождении атмосферных фронтов временами ожидаются дожди, местами с грозами, сильный ветер будет усиливаться порывами до 18–23 м/с.

В четверг, 9 мая, после прохождения холодного атмосферного фронта на территорию республики вновь устремится северный воздух, что приведет к новому понижению температурного фона. В темное время суток похолодает до 0, +2 градусов. Местами в воздухе и на почве вероятны заморозки до 0, -3 градусов. В светлое время суток температура воздуха не превысит 4–9 градусов тепла. При этом пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем ветер будет усиливаться порывами до 15–18 м/с.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу, 10 мая, в Татарстане из-за влияния тыловой части циклона сохранится холодная погода (в ночные часы — от 0 до -3 градусов, в дневные — от +4 до +9). Кое-где возможны небольшие осадки. В субботу, 11-го числа, днем потеплеет до +10, +15 градусов. При этом прогнозируются небольшие дожди.