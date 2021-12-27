news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
27 декабря 2021  11:40

Во Франции уже несколько суток фиксируют рекордное количество заболевших коронавирусом

news_top_970_100

Рекордные темпы распространения коронавируса уже несколько дней отмечаются во Франции, сообщает оперативный штаб Москвы.

Французские санитарные власти выявили почти 105 тыс. случаев заражения за минувшие сутки, что стало новым антирекордом с начала пандемии.

Ранее из-за нового «омикрон» штамма в Париже отменили ежегодные праздничные мероприятия, приуроченные к Новому году.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного

Всемирная организация здравоохранения назвала новый вариант «вызывающим беспокойство». Ранее ВОЗ сообщала, что штамм уже выявлен в 106 странах мира.

#омикрон #коронавирус #Франция
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное