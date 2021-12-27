Во Франции уже несколько суток фиксируют рекордное количество заболевших коронавирусом

Рекордные темпы распространения коронавируса уже несколько дней отмечаются во Франции, сообщает оперативный штаб Москвы.

Французские санитарные власти выявили почти 105 тыс. случаев заражения за минувшие сутки, что стало новым антирекордом с начала пандемии.

Ранее из-за нового «омикрон» штамма в Париже отменили ежегодные праздничные мероприятия, приуроченные к Новому году.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Всемирная организация здравоохранения назвала новый вариант «вызывающим беспокойство». Ранее ВОЗ сообщала, что штамм уже выявлен в 106 странах мира.