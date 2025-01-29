«Вместе к победе»: бавлинские школьники с родителями собрали помощь для бойцов СВО

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

Письма учеников, окопные свечи, чаи с целебными травами, защитные обереги – все это ученики 5-го класса школы №1 вместе с родителями приготовили для участников СВО.

Работа кипит на нескольких площадках, но классный руководитель Яна Махмутова успевает везде. К школьной акции присоединилась и начальник районного отдела образования Дарина Ганиева. Она поблагодарила родителей за совместную работу.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

«Сегодня наш класс проводит патриотическое мероприятие "Вместе к Победе", – сказала педагог. – Мы уже не в первый раз собираем гуманитарную помощь нашим бойцам, которые находятся на передовой. Сегодня совместно с родителями мы изготавливаем свечи, делаем витаминный чай, собираем "Коробку добра", делаем талисманы. Надеюсь, что ребята вернутся живыми и здоровыми».

Работа началась в классе, где ребята старательно пишут письма. Все сообщения начинаются одинаково: «Здравствуй, дорогой солдат...».

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

«Мы очень рады, что письма, которые мы пишем со своими одноклассниками, помогают нашим бойцам и подбадривают их, – говорит ученица 5 класса Ильвира Газиева. – Надеемся, что этот конфликт скоро закончится и они смогут вернуться домой. Такие весточки от родных, близких и просто от обычных людей помогают поддерживать боевой дух солдат».

Классная комната, в которой работают дети и родители, напоминает настоящую мастерскую. Все заняты работой. Семья Апсаматовых пришла поддержать патриотическую акцию.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

«В соответствии с инициативой, озвученной в 5 "Б" классе, под названием "Окопная свеча", мы с другими родителями объединили усилия для сбора необходимых материалов: консервных банок, картона, а также приобретения парафина, предназначенного для производства свечей. Перед мероприятием провели инструктаж для учащихся по изготовлению свечей, потом началась практика», – говорит от имени родителей Ирина Апсаматова.

Все участники акции осознают значимость своего вклада в поддержку военнослужащих, поскольку каждая свеча дает свет и тепло в течение 5-7 часов.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

Свечи можно повторно зажигать после гашения, они служат источником тепла, помогают сушить обувь, греть пищу и кипятить воду. Изделия упакуют в спецпосылки и направят в зону СВО как гумпомощь.

«Мы надеемся, что эти свечи, наполненные искренним теплом и добротой ребят, станут источником тепла и света для каждого военнослужащего на передовой», – отметила Ирина Апсаматова.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

«Мы заранее собрали консервные банки, картон, приобрели парафин для создания свечей, – рассказал ученик 5 класса Радель Нагуманов. – Каждый из нас понимает, что эти свечи помогут нашим бойцам. Сегодня планируем сделать около ста таких свечей».

На соседнем столе девочки мастерят обереги для бойцов. Кто-то шьет, кто-то с помощью ножниц делает нужные формы.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

«Мы с удовольствием делаем талисманы для солдат, – рассказывает Элина Харрасова. – Ведь талисманы – это частичка нашей любви, теплоты, которые передаются нашим военным. Мы желаем им здоровья, сил, решимости, а, главное, неисчерпаемого мужества, удачи. Надеемся, что сделанные нами талисманы напомнят бойцам семью, дом».

«Мы с родителями нашего класса и с учащимися вместе принимаем участие в сборе гуманитарной помощи нашим военным. Надеемся, что эта помощь до них дойдет, поможет и приблизит победу, – говорит Айнур Сибгатов. – Мы собрали продукты питания, средства личной гигиены и лекарства».

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

Очередную партию «Коробок добра», изготовленных в школе, отправили в пункт сбора гуманитарной помощи.

В первой школе также успешно работает «Центр детских инициатив», где повседневно проходят встречи, проводятся круглые столы. И сегодня после проведения акции «Вместе к Победе» актив школы встретился с начальником районного отдела образования.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной