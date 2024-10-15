«Внести вклад в уничтожение врагов»: боец из Узбекистана воюет на СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Уроженец Узбекистана почти 20 лет назад переехал в Набережные Челны. Как признается мужчина, за своей судьбой и любовью. Они поженились, сейчас воспитывают троих сыновей, а осенью прошлого года мужчина подписал контракт на военную службу. Когда он был в очередном отпуске, то рассказал о службе на передовой и своем надежном тыле.

«Я без сомнения сразу решил себе присвоить позывной Фергана, потому что я сам родом из города Ферганы. Все родные у меня там. Это город в Узбекистане. Я прожил там много лет. И свое родное присвоил себе», — рассказал военный.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Россию он приехал давно, в 2005 году, получил гражданство. Каждый гражданин России должен выполнить свой долг и встать на защиту Родины, убежден Фергана. «Должен прийти к этому сам, все обдумав. Семья твоя здесь всегда в безопасности. Город заботится», — говорит он.

Контракт военнослужащий заключил в начале ноября 2023 года. Обдумывал решение Фергана очень долго.

«9 ноября заключил контракт у нас в городе и отправился в зону СВО. Патриотические позывы. Кто-то должен там быть, защищать нашу семью, наш город, нашу республику и Российскую Федерацию», — заявил он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Родные были шокированы решением Ферганы, однако, зная его упорство, затем поддержали его. «Ну а сейчас я для них герой! Гордятся мною. Мне вот этого достаточно. Жив-здоров чтобы был», — говорит военнослужащий.

Старшие дети бойца учатся в школе полиции, хотят связать свою жизнь с силовыми структурами. Младшему сыну 2 года. Боец уверен, что он пойдет по стопам старших. Для своих сыновей он авторитет, для отца — гордость.

«Отец гордится мною. Каждый день звонит, переживает. Так же и мама, и братья мои. Супруга всегда переживает. Каждый день мы созваниваемся. Гордится мною», — повторяет Фергана. — Мои мама и папа понимают то, что, находясь здесь, в России, долгое время, я — гражданин России. Они знают, что я выполняю свой долг, свои патриотические мышления у меня всегда. Так что они не против даже».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

По словам Ферганы, сослуживцы разделяют с ним его боевое настроение.

«Когда нам ставят задачу, за один-за два дня у нас идет подготовка и к снаряжению, и к боекомплекту. Боевой дух у ребят всегда на 100%, всегда готовы в любое время выйти на задачу и выполнить ее. И у ребят никогда не теряется дух. Дана задача — нужно ее обязательно выполнить», — рассказал боец.

Фергана также рассказал и о цели своего пребывания на передовой.

«Я не жалею о том, что пошел на СВО, потому что решил вложить свой вклад в уничтожение врагов и защиту Родины, чтобы здесь все было спокойно. Ни капли не жалею. Даже сейчас, находясь в отпуске, все равно у меня половина духа там — с моими братьями. Да, здесь приехал, семью увидел, нормально, но духом ты там находишься», — поделился он.

По словам военного, «за ленточкой» сразу осознаешь, куда ты попал. «Разрывы, ракеты, стрелковые бои. Обучение, которое у нас проходило в учебных центрах, дает о себе знать. Получили определенные навыки. Ну и не растерялись, все нормально. Заняли позиции и укрепились», — рассказал он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Поделился боец и самыми запоминающимися моментами на передовой. Его товарища ранило, его эвакуировали, связь с ним пропала.

«И тут 31 декабря, Новый год был, нам сообщили, что он возвращается к нам после ранения. Не домой, не куда-то, а приезжает к нам на линию боевого соприкосновения. Вот эта была для нас радость, что родной брат возвращается, не бросил нас. Вот это очень запомнилось. Новый год в блиндаже провели, открыли тушеночки, украсили зеленью, из сухпайков накрыли новогодний стол, украсили его. Это был для нас шикарный стол на Новый год», — поделился боец воспоминаниями.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

У Ферганы есть оберег — фотография семьи. Когда он идет на задачу, всегда кладет ее в левый карман.

«Находясь далеко, они со мной рядом присутствуют, ради них все это», — поясняет он.

Поддержка города очень чувствуется, солдат в этом убедился. «Мне выделили средство связи, которое необходимо нам там для выполнения задач. Эти средства связи не прослушиваются: они шифровальные», — рассказал он.

Фергана убежден в Победе России. «Победа будет за нами, иначе никак! Мы — Россия. Россия сильная. Никто нас не должен победить. Мы всегда побеждаем сами. С такими пацанами, которые находятся „за ленточкой“, 100% Победа будет за нами! Ребята там вот такие! Братья, боевые товарищи. Когда приезжаешь туда, даже в лицо никого не знаешь, никогда никого не видел. При первом боевом выходе на задачу, находясь с ними в одном блиндаже, в одном окопе, при ротации, понимаешь, что здесь он — твой единственный брат, твоя опора, и ты доверяешь ему свою жизнь. И он готов отдать свою жизнь за тебя», — поделился солдат.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

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Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой