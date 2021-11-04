Власти Татарстана решили не продлевать нерабочие дни после 7 ноября

Фото: архив ИА «Татар-информ», Владимир Васильев

В Татарстане после 7 ноября не будет продлеваться введенный для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 режим нерабочих дней. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Оперативный штаб республики доложил Президенту Татарстана Рустаму Минниханову об эпидемиологической ситуации. По итогам доклада принято решение не продлевать режим нерабочих дней с 8 ноября», — пояснила собеседница агентства.

При этом Галимова подчеркнула, что введенные ранее в республике «жесткие ограничения и запреты на работу ряда объектов, запрет на проведение зрелищно -развлекательных и массовых мероприятий» продолжат действовать вплоть до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Кроме того, руководитель пресс-службы Президента РТ добавила, что в зависимости от развития ситуации с коронавирусом могут быть введены дополнительные ограничительные меры. «Их перечень сейчас находится на рассмотрении правительства Республики Татарстан», — уточнила она.

Ранее Президент РФ Владимир Путин ввел по всей стране режим нерабочих дней с сохранением заработной платы, чтобы снизить темпы распространения коронавируса Covid-19. Глава государства дал право руководителям регионов самостоятельно продлевать режим нерабочих дней, исходя из текущей эпидемиологической ситуации. Москва и Московская область пока не планируют идти на этот шаг. На федеральном уровне новых решений тоже пока нет.