Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении дней с 30 октября по 7 ноября нерабочими во всех регионах России с сохранением заработной платы работников. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19), укрепления здоровья граждан Российской Федерации, руководствуясь статьей 80 Конституции Российской Федерации и в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации, постановляю: 1. Установить с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — сказано в тексте указа.

Российский лидер также поручил Правительству РФ и региональным властям определить режим работы учреждений культуры и здравоохранения в нерабочий период.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой об объявлении дней с 30 октября по 7 ноября нерабочими.

При этом российский лидер заметил, что руководители регионов, где ситуация с коронавирусом остается напряженной, могут самостоятельно принять решение о более раннем введении нерабочих дней, например, уже с 23 октября.