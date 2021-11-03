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Официальный комментарий
3 ноября 2021  14:38

Песков: новых решений по продлению нерабочих дней в России не принималось

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На федеральном уровне новых решений по продлению нерабочих дней в России из-за эпидситуации не принималось. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. 

«Каких-либо решений на этот счет не принималось, — сказал представитель Кремля. — Если будут какие-то иные решения, мы сразу будем вас информировать».

20 октября Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране режима нерабочих дней с сохранением зарплаты. Решение было принято для того, чтобы пресечь быстрый рост случаев заболевания коронавирусом. При этом регионы могут самостоятельно продлить режим исходя из текущей эпидситуации.

#дмитрий песков #Коронавирус #нерабочие дни
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