Песков: новых решений по продлению нерабочих дней в России не принималось

На федеральном уровне новых решений по продлению нерабочих дней в России из-за эпидситуации не принималось. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Каких-либо решений на этот счет не принималось, — сказал представитель Кремля. — Если будут какие-то иные решения, мы сразу будем вас информировать».

20 октября Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране режима нерабочих дней с сохранением зарплаты. Решение было принято для того, чтобы пресечь быстрый рост случаев заболевания коронавирусом. При этом регионы могут самостоятельно продлить режим исходя из текущей эпидситуации.