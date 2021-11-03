Собянин: Москва и Подмосковье не планируют продлевать режим нерабочих дней

В Москве и Подмосковье наблюдается стабилизация ситуации с Covid-19, что дает возможность не продлевать режим нерабочих дней, введенных по указу Президента РФ Владимира Путина. Об этом со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщает ТАСС.

«В Москве <...> динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут», — заявил он во время посещения нового эндоскопического центра Городской клинической больницы имени В. М. Буянова.

Мэр подчеркнул, что Москва вернется к обычной жизни уже в понедельник. Тем не менее ряд введенных ограничений сохранится: самоизоляция для пожилых горожан, перевод на дистанционку 30% от штата сотрудников в компаниях.

В заключение Сергей Собянин вновь обратился к москвичам с призывом привиться от коронавируса. В городе созданы все необходимые условия для прохождения вакцинации.