Общество 27 марта 2026 08:53

В Татарстане предложили ограничить число домашних животных в квартирах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане рассматривают возможность введения норм по содержанию домашних животных в квартирах многоквартирных домов. Соответствующий проект постановления кабмина республики проходит антикоррупционную экспертизу.

Документ предусматривает установление нормы площади на одного питомца.

«Содержать в жилых помещениях многоквартирного дома не более одной собаки или не более одной кошки на каждые 18 квадратных метров общей площади жилого помещения», – сказано в документе.

Кроме того, предлагается ввести ограничения для отдельных типов жилья. В частности, планируется запретить содержание потенциально опасных пород собак в коммунальных квартирах и помещениях, где проживают несколько семей.

Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается установить предельное количество собак и кошек в квартирах в зависимости от площади жилья.

#домашние животные #кошки #собаки #многоквартирный дом #антикоррупционная экспертиза #законопроект
