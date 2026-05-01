В Татарстане изменили правила работы приютов для животных

В Татарстане утвердили порядок организации деятельности пунктов временного содержания животных, который вступит в силу с 1 сентября текущего, 2026 года. Соответствующее постановление Кабинета министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Максимальный срок содержания животных в зооприюте окажется ограничен 20 календарными днями. Среди сотрудников пункта должен быть ветеринар, либо владельцу следует заключить договор с ветеринарной клиникой.

Приюты для животных запрещено размещать в жилой застройке, расстояние до нее должно составлять не менее 150 метров. Пункт должен быть огорожен сплошным или сетчатым забором высотой не менее двух метров.

Территория зооприюта должна включать три зоны: административно-хозяйственную, непосредственного содержания животных и хранения отходов. Должны иметься помещение для осмотра поступающих животных, площадка для их выгула и иные необходимые объекты.

На регистрацию поступившего животного отводится 24 часа. За это время необходимо попытаться идентифицировать его, провести ветеринарный осмотр и определить, не проявляет ли оно немотивированную агрессию.

Все новые особи должны проходить карантин продолжительностью десять дней (или более – при необходимости). После этого их необходимо вакцинировать.

Животные разных видов должны содержаться раздельно, нельзя содержать вместе и нестерилизованных животных разных полов одного вида. У каждой особи должны быть свои миска и поилка, необходим неограниченный доступ к питьевой воде. На каждых трех кошек должен приходиться минимум один лоток.

Выгуливать здоровых животных следует не менее двух раз в день, продолжительность каждой прогулки – минимум 20 минут. Площадь выгульной площадки не может быть меньше 30 кв. метров.

Умерщвление животных в приютах запрещено – за исключением случаев, предусмотренных законодательно.

Новые правила будут действовать шесть лет, до 1 сентября 2032 года. До их вступления в силу индивидуальные предприниматели и юридические лица сами определяют порядок работы организуемых ими зооприютов.