В РТ утвердили порядок введения экстраординарной ситуации из-за бездомных животных

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане утвержден порядок введения режима экстраординарной ситуации в области обращения с бездомными животными. Соответствующее постановление Кабинета министров республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Правом вводить режим экстраординарной ситуации наделено Главное управление ветеринарии Кабмина РТ, оно же будет следить за исполнением документа.

Сформулированы два критерия отнесения ситуации к экстраординарной: установление карантина для предотвращения распространения и ликвидации очагов заразных, в том числе особо опасных болезней животных, и «причинение животным без владельца смерти, тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека».

При наличии одного из критериев муниципальные власти должны направить в Главное управление ветеринарии соответствующее ходатайство, а то в свою очередь обязано за четыре рабочих дня принять решение. Режим экстраординарной ситуации вводится в течение трех дней после принятия решения.

Основаниями для вынесения решения об отказе во введении режима экстраординарной ситуации определены непредоставление документов, подтверждающих наличие критерия, и неподтверждение самого факта наличия критерия.

Фактически такой порядок предусмотрен только для случаев установления карантина. Если речь идет о втором критерии, то есть о нападении бездомного животного на человека, повлекшем за собой смерть либо причинение тяжкого или среднего вреда здоровью, ГУВ необходимо ввести режим экстраординарной ситуации не позднее второго рабочего дня с момента, как управлению стало известно о этом факте.

Для разрешения экстраординарной ситуации на территории, где она введена, проводится отлов бездомных животных, включая стерилизованных, «имеющих неснимаемые или несмываемые метки». Затем их передают в пункты временного содержания.

Если в течение 20 календарных дней не был найден старый хозяин бездомного животного или у него не появился новый владелец, оно должно быть умерщвлено.

В связи с этим на хозяев пунктов временного содержания возложена обязанность в течение максимум трех календарных дней после поступления животных разместить информацию о них в интернете.

Режим экстраординарной ситуации не может вводиться более чем на три месяца. Предусмотрена возможность его досрочной отмены – опять-таки по ходатайству муниципальных властей.