Власти Советского района Казани ищут ликвидатора незаконных свалок

Администрация Советского района столицы Татарстана готова потратить на ликвидацию несанкционированных свалок мусора более 4,5 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что от подрядчика потребуется собрать и вывезти в общей сложности 15 530 куб. метров мусора, а также распланировать очищенные участки после уборки.

Если окажутся повреждены элементы благоустройства или уничтожены зеленые насаждения, находящиеся на месте работ или рядом с ними, их необходимо будет безвозмездно восстановить.

Прием заявок завершится 28 мая, исполнителя определят 30 мая. Подрядчик должен будет выполнить работы до 30 ноября текущего года.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин призвал усилить работу в сфере обращения с ТКО. Подробнее о ситуации можно прочитайте в материале «Татар-информа» «Если не заниматься этим вопросом, вокруг Казани будет большой мусорный полигон».

До этого, в конце апреля, Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил министрам решить вопрос с вывозом мусора и образованием стихийных свалок.