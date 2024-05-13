«Если не заниматься этим вопросом, вокруг Казани будет большой мусорный полигон»

Лимит единственного действующего полигона ТКО в Казани закончится во втором квартале этого года

Фото: © «Татар-информ»

Мощностей мусорного полигона «Восточный» хватит только на 3 года

Лимит единственного действующего полигона ТКО в Казани закончится во втором квартале этого года. Находится он на улице Химической в Московском районе. После этого его закроют на рекультивацию, рассказал замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

Мусор будут свозить на полигон «Восточный» на Мамадышском тракте – здесь вскоре откроется вторая очередь. Сейчас рабочие завершают монтаж оборудования и его пусконаладку.

«Проектная мощность всего полигона “Восточный” составляет 3 млн тонн отходов. Остаточная мощность с учетом новой “второй карты” – 1,6 млн тонн, что при существующих объемах захоронений – до 600 тысяч тонн ежегодно – означает срок службы полигона максимум 3 года», – отметил замруководителя исполкома.

Других полигонов для захоронения отходов в Казани и ее окрестностях нет. Перспектива в ближайшие годы оказаться на грани мусорного коллапса подтолкнула чиновников к формированию новых способов утилизации отходов.

Искандер Гиниятуллин: «В первую очередь мы должны исключить из вывозимого мусора органические отходы, которые в процессе разложения в теле полигона становятся источником свалочных газов» Фото: kzn.ru

В Казани откроют два компостных полигона для утилизации органических отходов

Например, в Казани планируют создать два компостных полигона – один на базе Горводзеленхоза для утилизации зеленых растительных отходов, второй в рамках экопромпарка УК ПЖКХ для утилизации отходов пищевой промышленности, ретейла, сферы гостеприимства и общепита.

«В первую очередь мы должны исключить из вывозимого мусора органические отходы, которые в процессе разложения в теле полигона становятся источником свалочных газов, причиной пожаров и зловонного запаха», – объяснил Гиниятуллин.

Кроме того, в Казани продолжают ставить желтые сетки для вторичного сырья. Сегодня их 1,5 тыс., до конца года во дворах появятся еще 1,2 тыс. штук.

«Сетки предназначены для сбора основных фракций отходов. Это стекло, пластик, металлические изделия всех видов, макулатура и многослойные упаковки, тетрапак. Из таких сеток извлекается до 70% пригодного для переработки вторсырья. 30% из того, что попадает в сетку, – смешанный мусор», – сказал докладчик.

В Казани продолжают ставить желтые сетки для вторичного сырья. Сегодня их 1,5 тыс., до конца года во дворах появятся еще 1,2 тыс. штук Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Также в Казани продолжает работу «Точка сбора» на улице Васильченко в Московском районе, где принимают 39 видов вторичных отходов. Это в том числе зубные щетки, бритвенные станки, кассеты, блистеры от лекарств, электронные приборы, бытовая техника, автопокрышки и мебель. Сейчас власти рассматривают возможность тиражирования проекта в каждом районе города.

Метшин призвал усилить работу в сфере обращения с ТКО

Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин призвал усилить работу в сфере обращения с отходами и проработать новые меры.

«Если не заниматься этим вопросом: сортировкой, уменьшением потребления и образования мусора, вторсырья, то можно им завалиться. Вокруг благоустроенной комфортной Казани будет большой мусорный полигон. Безусловно, мы этого не допустим, но нет одной таблетки, одного решения, тогда бы давно уже эти вопросы были решены», – отметил градоначальник.

Ильсур Метшин: «Если не заниматься этим вопросом: сортировкой, уменьшением потребления и образования мусора, вторсырья, то можно им завалиться» Фото: kzn.ru

Мэр в том числе поручил «довести до ума» систему сбора вторсырья в желтые сетки, ведь далеко не все горожане знают о том, что можно в них выбросить.

Кроме того, Городская дума должна подготовить предложение по субсидированию процентной ставки для «новичков» отрасли.

«Если бы мы даже на 10% уменьшили [объем отходов], это же [все равно] тихий ужас. Только послушать – 600 тысяч тонн в год! Мусорить мы мастера. Еще раз – нужно привлечь всех тех, кто на этой ниве хочет трудиться», – заключил мэр.

Более 90 тыс. туристов приехали в Казань на майские праздники

Рассмотрели на деловом понедельнике также вопросы туротрасли. Директор Комитета по развитию туризма столицы РТ Дарья Санникова рассказала, что Казань традиционно вошла в топ-10 самых бронируемых направлений по стране на майские праздники. Так, в период с 28 апреля по 1 мая город посетили более 90 тысяч человек. Данные за период с 9 по 12 мая еще обрабатываются.

Казань традиционно вошла в топ-10 самых бронируемых направлений по стране на майские праздники Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Средняя загрузка отелей в Казани на майские праздники составила порядка 83% <…> Отмечу, что сегодня в Казани функционирует 231 средство размещения, включая хостелы. Общий номерной фонд города составляет 8,2 тыс. номеров и 16,9 тыс. мест», – прокомментировала докладчица.

Самым популярным местом для посещения у туристов по-прежнему остается Музей-заповедник «Казанский Кремль». В майские праздники его посетили 192 тысячи человек, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большим спросом у гостей города также пользовалась смотровая площадка Центра семьи «Казан», ее посетили почти 25 тысяч человек – на 24% больше, чем в 2023 году. Востребованными остаются музей «Городская панорама» и Музей чак-чака, водные экскурсии, в том числе по озеру Кабан. Не уступает им обзорная экскурсия по городу на двухэтажном красном автобусе.

Самым популярным местом для посещения у туристов по-прежнему остается Музей-заповедник «Казанский Кремль» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мэр Казани Ильсур Метшин напомнил, что еще в конце 2022 года поручил разработать программу по развитию туризма, чтобы нарастить поток гостей в столицу Татарстана к 2030-му до 5 млн человек. И если на тот момент эта цифра казалась недостижимой, то сейчас видны все перспективы, чтобы достичь поставленных показателей.

«Когда-то это была цифра из области фантастики, но мы не фантасты. Мы строили планы, изучали мировой опыт, прирастаем инфраструктурой. Мы в диалоге на сегодняшний день проводим огромную работу. И она началась не сегодня, не вчера. Большие цели позволяют поднять более тяжелую штангу», – заключил градоначальник.