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В Казани за апрель собрали около девяти тонн вторсырья
Пункт приема вторсырья «Точка сбора» за апрель принял от примерно 400 жителей столицы Татарстана 949 ламп и почти 9 тонн макулатуры, пластика, мебели и других отходов. Об этом рассказали в УК «ПЖКХ», сообщает пресс-служба мэрии Казани.
«Точка сбора» заработала в ноябре прошлого, 2023 года. С этого момента около 1300 горожан принесли сюда более 4,3 тыс. ламп и свыше 22 тонн вторсырья, в том числе почти 5 тонн покрышек, более 3 тонн макулатуры и столько же стекла, а также полтонны батареек (примерно 25 тыс. штук).
«Благодаря совместным усилиям 25 мусоровозов с вторсырьем удалось отправить на переработку, а не размещать отходы на полигоне», — сказано в заявлении мусорного оператора.
С каждым месяцем «Точку сбора» посещает всё больше людей. В январе 146 казанцев сдали свыше 2 тонн мусора, в феврале 200 горожан принесли более 3 тонн вторсырья, а в марте 319 человек оставили тут почти 5 тонн твердых коммунальных отходов.
Пункт приема «Точка сбора» находится по адресу: ул. Васильченко, д. 6. Он работает ежедневно с 7 до 19 часов. Здесь принимают 39 видов вторичных отходов.
Ранее мэр Казани Ильсур Метшин призвал усилить работу в сфере обращения с ТКО. Подробнее о ситуации можно прочитайте в материале «Татар-информа» «Если не заниматься этим вопросом, вокруг Казани будет большой мусорный полигон».
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