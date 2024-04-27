«Это надо побороть»: Минниханов поручил трем министрам решить вопрос с вывозом мусора

Фото: скриншот видео

Раис РТ Рустам Минниханов на субботнем совещании в Доме Правительства заявил о росте числа обращений татарстанцев, касающихся вопроса вывоза твердых коммунальных отходов. Видео опубликовано на сайте руководителя республики.

«Фиксируется рост количества жалоб от жителей республики по поводу вывоза мусора и образования стихийных свалок. Ну, это весной всегда бывает. Это надо побороть», – сказал руководитель республики.

Он обратился к главе Минстроя РТ Марату Айзатуллину вместе с министром экологии и природных ресурсов Александром Шадриковым и министром лесного хозяйства Равилю Кузюрову совместно заняться решением проблемы.

«Организации, операторов пригласить, всем задачи поставить. И экологи, и лесники – слаженно мы должны эту работу организовать», – подчеркнул Раис РТ.

Во время своего доклада Марат Айзатуллин доложил, что в связи с проведением субботников и мероприятий в рамках санитарно-экологического двухмесячника по очистке территорий, уборке населением территорий домовладений, объемы мусора как на контейнерных площадках, так и рядом с ними существенно увеличились. Он отметил, что региональным операторам необходимо своевременно, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, обеспечить вывоз ТКО с контейнерных площадок, передает пресс-служба Раиса РТ.