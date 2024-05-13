«Мусорить мы мастера»: Метшин призвал усилить работу в сфере обращения с ТКО

Мусорные полигоны Казани ежегодно пополняются на 600 тыс. тонн отходов. Такую цифру на деловом понедельнике озвучил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Если не заниматься этим вопросом: сортировкой, уменьшением потребления и образования мусора, вторсырья, то можно завалиться. Благоустроенная, комфортная Казань станет вокруг большим мусорным полигоном. Безусловно, мы этого не допустим, но нет одной таблетки, одного решения, тогда бы давно уже эти вопросы были решены», – отметил градоначальник.

Метшин также поручил «довести до ума» систему сбора вторсырья в желтые сетки, ведь далеко не все горожане знают о том, что можно в нее выбросить. Кроме того, городская дума должна подготовит предложение по субсидированию процентной ставки для «новичков» отрасли.

«Если бы мы даже на 10% уменьшили, это же [все равно] тихий ужас. Только послушать – 600 тысяч тонн в год! Мусорить мы мастера. Еще раз, нужно привлечь всех тех, кто на этой ниве хочет трудиться», – заключил мэр.

Напомним, лимиты единственного действующего муниципального полигона ТКО, который находится на улице Химической в Московском районе Казани, заканчиваются во втором квартале этого года. На Мамадышском тракте вскоре введут в эксплуатацию вторую очередь полигона «Восточный», однако его мощностей хватит только на 3 года.

В связи с этим в Казани занимаются формированием новых способов утилизации отходов. Это в том числе создание двух компостных полигонов, расширение программы «Точка сбора», установка желтых сеток для вторичного сырья.