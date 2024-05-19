Власти Словакии заявили, что жизнь Фицо находится вне опасности

Жизнь Премьер-министра Словакии Роберта Фицо находится вне опасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера и министра обороны республики Роберта Калиняка.

«Жизнь Роберта Фицо не находится под угрозой. В последние дни в городе Банска-Бистрица [в больнице которого находится премьер] несколько раз происходило чудо», — сказал Калиняк.

По его словам, к этим чудесам относится работа врачей, которые спасли жизнь Фицо, получившего четыре ранения, в том числе в брюшную полость.

Правительство Словакии работает штатно и выполняет задачи, которые были определены совместно с Фицо, добавил вице-премьер.

Представители руководства больницы, где находится Премьер, выражают надежду, что процесс выздоровления Фицо будет успешным. При этом подчеркивается, что состояние пациента остается все еще очень серьезным.

Фицо возглавлял Правительство Словакии с 2006 по 2010-й, с 2012 по 2018 год, снова стал главой Кабмина в октябре 2023 года. Длительное время он критикует политику Запада в ситуации на Украине, подчеркивая, что конфликт не имеет военного решения, а поставки оружия Киеву лишь приводят к жертвам.

15 мая Фицо пострадал при стрельбе после заседания Правительства. По данным МВД, нападавший сделал пять выстрелов в главу Кабмина, который позже был госпитализирован в критическом состоянии. Мотивом преступления называются политические убеждения стрелка. По информации СМИ, на Фицо покушался писатель Юрай Цинтула.

Ранее Президент России Владимир Путин направил своей словацкой коллеге Зузане Чапутовой телеграмму в связи с покушением на Премьер-министра Словакии.