Путин пожелал Фицо скорейшего и полного выздоровления

Президент России Владимир Путин направил своей словацкой коллеге Зузане Чапутовой телеграмму в связи с покушением на Премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Текст послания опубликовала пресс-служба Кремля.

«Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий», — подчеркнул российский лидер.

«Знаю Роберта Фицо как мужественного и сильного духом человека. Очень надеюсь, что эти качества помогут ему выстоять в этой тяжелой ситуации», — добавил он.

Путин попросил Чапутову передать Фицо слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено покушение в городе Гандлова, получил несколько ранений и находится в опасном для жизни состоянии.