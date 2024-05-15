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Политика 15 мая 2024 19:16

Путин пожелал Фицо скорейшего и полного выздоровления

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Президент России Владимир Путин направил своей словацкой коллеге Зузане Чапутовой телеграмму в связи с покушением на Премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Текст послания опубликовала пресс-служба Кремля.

«Это чудовищное преступление не может иметь никаких оправданий», — подчеркнул российский лидер.

«Знаю Роберта Фицо как мужественного и сильного духом человека. Очень надеюсь, что эти качества помогут ему выстоять в этой тяжелой ситуации», — добавил он.

Путин попросил Чапутову передать Фицо слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено покушение в городе Гандлова, получил несколько ранений и находится в опасном для жизни состоянии.

#Владимир Путин #словакия
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