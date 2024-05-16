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Полиция обвинила задержанного писателя в попытке умышленного убийства Фицо
В Словакии полиция предъявила обвинение 71-летнему мужчине в покушении на умышленное убийство премьер-министра страны Роберта Фицо, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел 15 мая после правительственного заседания в городе Гандлова. По данным МВД, нападавший сделал пять выстрелов в главу кабинета министров, который позже был госпитализирован в критическом состоянии. Мотивом преступления называются политические убеждения стрелка.
По информации СМИ, на Фицо покушался писатель Юрай Цинтула. Он открыл огонь, когда премьер подошел приветствовать людей рядом с местом заседания правительства. Стрелок был задержан на месте происшествия.
Фицо неоднократно критиковал поставки оружия на Украину и выступал против ее вступления в НАТО, называя это потенциальным спусковым крючком для Третьей мировой войны. Он также обвинял украинских националистов в развязывании конфликта в 2014 году.
Если вина писателя будет доказана, ему может грозить пожизненное заключение за попытку убийства охраняемого лица по политическим мотивам.
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