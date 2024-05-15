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Политика 15 мая 2024 23:29

Раненого Премьер-министра Словакии Фицо ввели в состояние искусственной комы

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Раненого Премьер-министра Словакии Фицо ввели в состояние искусственной комы
Роберт Фицо
Фото: kremlin.ru

Раненого сегодня Премьер-министра Словакии Роберта Фицо после операции, которая длилась примерно 3 часа 40 минут, ввели в состояние искусственной комы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на словацкий телеканал TAZ.

В искусственном сне политик будет находиться в течение 24 часов. Его состояние оценивается как критическое, он потерял много крови.

Впрочем, по последним данным источников канала, важнейшие артерии не были повреждены, поэтому потеря крови оказалась не столь критической, как предполагалось ранее.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено покушение в городе Гандлова, получил несколько ранений. Президент РФ Владимир Путин пожелал ему скорейшего и полного выздоровления.

#словакия #покушение на убийство
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