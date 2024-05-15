Премьер-министр Словакии Фицо ранен после стрельбы у здания правительства

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пострадал при стрельбе после заседания правительства. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь МВД Матей Нойманн, сообщает портал aktuality.sk.

Отмечается, что выстрелы прозвучали после заседания правительства, когда премьер вышел к общественности.

По данным агентства, в настоящий момент Фицо госпитализирован. Подозреваемый задержан.

«На площадке ждало всего несколько человек. Еще до премьера к ним приходили и другие члены правительственного кабинета. Они пожали руки собравшимся, но с ними ничего не случилось. После стрельбы с места происшествия были эвакуированы трое министров», – указано в сообщении.

Заседание Национального совета Словацкой Республики приостановлено на неопределенный срок.

UPD(16.39) По данным местных СМИ, состояние премьера Словакии после покушения оценивается как тяжелое.