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Происшествия 15 мая 2024 16:07

Премьер-министр Словакии Фицо ранен после стрельбы у здания правительства

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пострадал при стрельбе после заседания правительства. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь МВД Матей Нойманн, сообщает портал aktuality.sk.

Отмечается, что выстрелы прозвучали после заседания правительства, когда премьер вышел к общественности.

По данным агентства, в настоящий момент Фицо госпитализирован. Подозреваемый задержан.

«На площадке ждало всего несколько человек. Еще до премьера к ним приходили и другие члены правительственного кабинета. Они пожали руки собравшимся, но с ними ничего не случилось. После стрельбы с места происшествия были эвакуированы трое министров», – указано в сообщении.

Заседание Национального совета Словацкой Республики приостановлено на неопределенный срок.

UPD(16.39) По данным местных СМИ, состояние премьера Словакии после покушения оценивается как тяжелое.

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