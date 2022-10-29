Власти Севастополя закрыли доступ к трансляциям с камер наблюдения

Власти Севастополя закрыли гражданам доступ к трансляциям с камер видеонаблюдения. Решение принято на заседании оперативного штаба из-за публикации видеозаписей, раскрывающих работу систем обороны города, рассказал журналистам севастопольский губернатор Михаил Развожаев (видео выступления опубликовано в его Telegram-канале).

«<…> принято решение на штабе, что все доступные для гражданских лиц видеопотоки с городских камер видеонаблюдения будут закрыты в период [действия] уровня среднего реагирования и повышенной опасности (этот уровень в граничащих с Украиной регионах был введен Президентом РФ Владимир Путин — прим. Т-и)», — заявил глава города.

Таким образом, трансляции с камер наблюдения останутся доступны только для спецслужб и системы «Безопасный город». «Эта мера необходимая, потому что она сегодня влияет на безопасность города», — подчеркнул Развожаев.

Кроме того, губернатор Севастополя пригрозил горожанам, которые, несмотря на призывы властей, публикуют видеоролики, раскрывающие функционирование обороны города, спецслужбами.

«По отдельным видеофрагментам, которые дают возможность противнику обнаруживать системы обороны города, будут заниматься спецслужбы. Время уговоров уже закончено. Соответственно, с теми, кто до сих пор не понял, — с ними будет проводиться уже специальная работа», — указал он.

Ранее Михаил Развожаев сообщил, что стоящие в Севастопольской бухте корабли подверглись атаке беспилотников. Позднее он заявил, что пытавшиеся атаковать флот летательные и надводный дроны были уничтожены. По его оценке, это было самое масштабное нападение беспилотников с начала специальной военной операции на Украине. Министерство обороны РФ признало повреждение тральщика «Иван Голубец».