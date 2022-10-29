Глава Севастополя рассказал о самой массированной с начала спецоперации атаке дронов

Сегодняшняя атака Вооруженных сил Украины с применением летательных и надводных беспилотных аппаратов в акватории Севастопольской бухты оказалась самой массированной с начала специальной военной операции. Об этом заявил журналистам глава города Михаил Развожаев, передает ТАСС.

«Сегодня ночью была предпринята самая массированная за всю историю [спецоперации] атака БПЛА и дистанционными управляемыми надводными аппаратами по акватории Севастопольской бухты», — отметил губернатор.

По словам Развожаева, ВСУ пытались «нанести удар по объектам военной инфраструктуры Черноморского флота. «Все беспилотные аппараты были обнаружены и уничтожены заранее», — заверил при этом он.

Утром Михаил Развожаев рассказал, что стоящие в Севастопольской бухте корабли Черноморского флота подверглись атаке беспилотников. Позднее он сообщил, что пытавшиеся атаковать флот летательные и надводный беспилотники были уничтожены, и подтвердил объявленное ранее перекрытие рейда.