Сегодня в Севастополе были уничтожены пытавшиеся атаковать корабли Черноморского флота летательные и надводный беспилотные аппараты. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.

«Сегодня, начиная с 4.30 утра, в течение нескольких часов разные системы ПВО <…> отражали атаки беспилотников. Все БПЛА были сбиты. <…> помимо БПЛА, наши военные по предварительной информации уничтожили в акватории и надводный беспилотник», — написал губернатор.

По словам Развожаева, «объекты гражданской инфраструктуры не пострадали», только в общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа от громкого звука лопнуло одно оконное стекло.

«Рейд по понятным причинам не работает. Когда возобновит работу — сообщим», — уточнил глава Севастополя и попросил горожан «не писать, что-где-во сколько вы видели и слышали», а также «не выкладывать видео».

Ранее Михаил Развожаев рассказал, что стоящие в Севастопольской бухте корабли Черноморского флота подверглись атаке беспилотников. Позднее городские власти предупредили о временном перекрытии рейда.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля этого года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Вскоре после начала операции Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ход боевых действий, опираясь только на официальные российские источники.