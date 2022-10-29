Минобороны назвало атаку дронов на ЧФ терактом и признало повреждение тральщика

Министерство обороны России прокомментировало состоявшееся сегодня нападение с применением летательных и надводных беспилотных аппаратов на корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте.

«Сегодня в 4.20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь», — сказано в заявлении военного ведомства.

По данным Минобороны, в нападении участвовали девять летательных и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Были уничтожены как воздушные, так и надводные дроны (четыре на внешнем рейде и три на внутреннем).

«Незначительное повреждение получили морской тральщик „Иван Голубец“, а также боносетевое заграждение в бухте Южная», — признали российские военные.

При этом в Минобороны охарактеризовали случившееся как «террористический акт» и заявили, что в подготовке атаки и обучении бойцов украинского 73-го специального центра морских операций участвовали британские специалисты, базирующиеся в Очакове.

Кроме того, по утверждению военного ведомства, представители этого подразделения ВМС Великобритании участвовали в планировании, обеспечении и реализации подрыва трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море 26 сентября.

Ранее утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что стоящие в Севастопольской бухте корабли подверглись атаке беспилотников. Позднее он сообщил, что пытавшиеся атаковать флот летательные и надводный беспилотники были уничтожены, и подтвердил объявленное ранее перекрытие рейда. По его оценке, это было самое масштабное нападение с использованием дронов с начала специальной военной операции на Украине.