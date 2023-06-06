Мэр Новой Каховки Леонтьев: Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, ущерб трагичен

Каховская гидроэлектростанция не подлежит ремонту после обрушения плотины и затопления. Ее придется отстраивать заново, заявил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Нам еще предстоит оценить уровень ущерба. Он не просто серьезен, он трагичен», — сказал Леонтьев.

Отмечается, что уровень воды продолжает подниматься и местные власти готовы к частичной эвакуации 14 прибрежных поселков.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что угрозы подтопления полуострова нет, но существует риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть. «В настоящее время запасы воды в канале — порядка 40 миллионов кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20 %, на данный момент имеют около 80 % наполнения. Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале. В ближайшие дни будет понятна динамика и возможные риски», — написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, сегодня ночью после обстрела станции со стороны ВСУ разрушились надводные строения гидроузла, что привело к сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению, началось затопление.

Каховская ГЭС работает с 50-х годов и обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых районов на юге и навигацию от Херсонской области до Запорожской. От нее начинается Северо-Крымский канал, который обеспечивает полуостров днепровской водой.