Власти Нижнекамска дополнительно направили 15 млн рублей на безопасность детсадов и школ

Из резервного фонда Нижнекамского района власти муниципалитета направят 15 млн рублей на обеспечение безопасности детских садов и школ. Об этом на деловом понедельнике заявил глава района Рамиль Муллин.

«Наша задача — максимально обезопасить наших детей от возможных вылазок. Поэтому мы на прошлой неделе провели расширенное заседание со всеми заинтересованными структурами», — отметил спикер.

Мэр поставил задачу проверить еще раз все школы и детсады, максимально обеспечить безопасность, минимизировать проникновение чужих людей на территорию образовательных учреждений. Организован инструктаж служб охраны и безопасности, также инструктируют учителей и директоров школ. Это требует не только организационных, но и финансовых затрат, отметил Муллин.

«Необходимо привести в порядок заборы, контрольно-пропускные пункты <...>. Сейчас с Управлением образования, Управлением дошкольного образования мы эти вопросы решаем», — заключил мэр Нижнекамска.

Утром 26 сентября бывший ученик ижевской школы №88 открыл огонь в учебном учреждении, а после покончил с собой. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией и дал поручение оказать помощь родным и близким погибших. Телеграмму с соболезнованиями направил и Президент Татарстана Рустам Минниханов.