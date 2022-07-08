СМИ: Канада решила снять санкции с турбин для «Северного потока»

Власти Канады намерены вывести из-под действия санкций турбины для газопровода «Северный поток». Об этом пишет газета «Европейская правда» со ссылкой на два источника.

«Канадское правительство намерено по согласованию с Германией одобрить решение об исключении из санкционного режима для поставок турбин для газопровода Nord Stream, что создаст прецедент точечного снятия эмбарго», — отмечает издание.

По информации источников, формальным поводом для отмены санкций станет просьба министра экономики ФРГ Роберта Хабека. Канадские власти намерены объяснить такое решение тем, что это позволит России восстановить объемы поставок газа в Европейский Союз.

Ранее агентство «Рейтер» со ссылкой на источник в украинском Министерстве энергетики рассказало, что власти Украины призвали руководство Канады не передавать турбины для «Северного потока». По оценке украинской стороны, такие действия будут противоречить санкциям, введенным против РФ.

До этого ПАО «Газпром» заявило о сокращении поставок газа по трубопроводу «Северный поток». При этом в корпорации сослались на задержки с ремонтом агрегатов концерна Siemens на компрессорной станции «Портовая». Позднее концерн подтвердил, что не могут вернуть из ремонта турбину для «Северного потока» из-за санкций. Капитальный ремонт таких двигателей Siemens Energy может производить только на заводе в канадском Монреале.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и стали ужесточать санкции против России.