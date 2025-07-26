Владимир Желонкин пообщался с участниками чемпионата «Абилимпикс»

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Площадки чемпионата по профмастерству среди участников и ветеранов СВО «Абилимпикс», который проходит сегодня на базе производственно-учебного центра Казанского вертолетного завода, посетили почетные гости. Они пообщались с участниками соревнований и экспертами.

В числе почетных гостей – заместитель министра просвещения Российской Федерации Владимир Желонкин.

Торжественное открытие чемпионата прошло вчера в Казани, а сегодня проходят соревнования. Участники с раннего утра находятся в учебном центре, прошли инструктаж. Занятия по разным дисциплинам проводятся на двух этажах тренировочного комплекса.

Ранее «Татар-информ» рассказывал о чемпионате по профессиональному мастерству среди участников и ветеранов СВО «Абилимпикс». 259 участников из 81 региона страны собрались в Казани для участия в чемпионате. Оценивать их будут 75 экспертов, в том числе 15 экспертов по направлениям.

Видео: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»