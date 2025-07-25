Путин поприветствовал соревнующихся на чемпионате «Абилимпикс» в Казани ветеранов СВО

Президент России Владимир Путин

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Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам стартовавшего в Казани чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди бойцов и ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Важно, что система поддержки участников и ветеранов боевых действий с ограничением по здоровью развивается, наполняется содержательными, востребованными планами и инициативами, учитывает конкретные жизненные ситуации», – заявил глава государства.

По его мнению, такой масштабный проект, призванный помочь получившим инвалидность участникам спецоперации реализовать свои таланты и способности, занимает достойное место среди соответствующих инициатив.

Путин также выразил уверенность, что конкурсанты «проявят себя в реальных делах и начинаниях, своими успехами и достижениями вдохновят фронтовых товарищей». Он также надеется, что «чемпионат, стартующий в год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества, завоюет широкое общественное признание, станет традиционным».

«Дорогие друзья! Мы гордимся вами, вашим мужеством, стойкостью, силой духа. Хочу пожелать вам победного настроя и всего самого доброго», – подытожил Президент РФ.

Чемпионат по профмастерству среди участников СВО «Абилимпикс» продлится до 29 июля. В ходе соревнований 259 участников будут состязаться в 15 компетенциях, таких как: «Поварское дело», «Промышленная робототехника», «Резьба по дереву», «Ремонт и обслуживание автомобилей».

Оценивать участников будут 75 экспертов. По итогам соревнований будут отобраны 75 финалистов, которые выступят в финале Национального чемпионата «Абилимпикс» в октябре 2025 года.