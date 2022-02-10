Путин анонсировал визит Токаева в Татарстан

В рамках нынешнего визита в Россию Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Республику Татарстан. Об этом сообщил Президент России Владимир Путин после встречи с казахстанским коллегой, сообщается на сайте Кремля.

«В ходе нынешнего визита Президент Казахстана посетит один из динамично развивающихся регионов России — Республику Татарстан, весьма активно сотрудничающую с казахстанскими партнерами. Убежден, что прошедшие сегодня переговоры послужат дальнейшему укреплению союзнических отношений России и Казахстана на благо братских народов двух стран», — сказал российский лидер.

Сегодня в Москве прошли переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Они продлились более трех с половиной часов.

Президент РФ, в частности отметил, что Казахстану придется приложить немало усилий, чтоб ликвидировать последствия прошедших беспорядков в ходе вторжения международных банд.

На переговорах Путин подчеркнул, что руководство самого Казахстана сыграло главную роль в стабилизации ситуации.

Токаев в свою очередь сообщил, что по итогам встречи будут подписаны важные соглашения, касающиеся стратегического партнерства России и Казахстана.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», Президент Татарстана Рустам Минниханов стал первым из руководителей регионов РФ, которого после январских событий в Казахстане приняли Президент Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Алихан Смаилов, недавно вступивший в должность.