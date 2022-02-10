Путин: Казахстан в январе пережил вторжение международных банд

Президент РФ Владимир Путин считает, что Казахстан в январе пережил вторжение международных банд, которые воспользовались ситуацией в стране. Об этом он заявил на переговорах с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что на встрече с Токаевым перед Новым годом они не могли предположить развитие таких событий.

«Мы встречались перед Новым годом, ничего не предвещало развития таких событий. Но тем не менее ситуация восстановлена, как вы знаете, Россия, как одна из стран ОДКБ, в соответствии со статьей 4 договора подставила плечо Казахстану», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что главную роль, конечно, взяло на себя руководство самой республики, которое показало преданность своему делу, присяге и народу Казахстана.

Путин добавил, что придется приложить немало усилий для того, чтобы ликвидировать последствия, но Казахстан твердо стоит на ногах.

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги. Они протестовали против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Власти пообещали снизить цену на газ, но протесты распространились по всей стране и превратились из экономических в политические.