«Нарастить товарооборот до миллиарда долларов»: Минниханов наводит мосты с Казахстаном

Президент Татарстан Рустам Минниханов стал первым из руководителей регионов РФ, которого после январских событий в Казахстане приняли Президент Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Алихан Смаилов, вступивший в должность на днях. О чем шли переговоры и каковы итоги визита - в обзоре ИА «Татар-информ».

В аэропорту Нур-Султана гостей из Татарстана встретил первый вице-премьер страны Роман Скляр

Фото: president.tatarstan.ru

«КАМАЗ» развивает в Казахстане три крупных производства, инвестиции исчисляются в сотнях миллионов долларов

Президент РТ прибыл в Казахстан вечером 23 января. В состав татарстанской делегации вошли руководители крупнейших предприятий республики - «Татнефти» и «КАМАЗа». В аэропорту Нур-Султана гостей из Татарстана встретил первый вице-премьер страны Роман Скляр.

Казахстан – это главный рынок сбыта грузовиков «КАМАЗ» за рубежом. По дорогам этой страны ездят более 45 тыс. камских грузовиков. Не удивительно, что сегодня Рустам Минниханов начал рабочий день с посещения Акмолинского автоцентра «КАМАЗ», расположенного в Нур-Султане. Это один из крупнейших автоцентов в стране, специализирующийся на продажах, техобслуживании и ремонте грузовой техники из Татарстана.

Рустам Минниханов осмотрел помещения для продажи автотехники и запчастей, побывал в ремонтной зоне, где производят техобслуживание и восстановление автотехники. Руководителю республики показали, как ремонтируют строительную и коммунальную спецтезхнику на базе автомбилей КАМАЗ. Далее Президент Татарстана посетил центральный склад автозапчастей. Рустаму Минниханову рассказали, что здесь в 2021 году провели модернизацию, в результате чего увеличилось число мест хранения. Также на складе была введена система адресного хранения запчастей, за счет этого ускорился процесс их комплектования и отгрузки. В текущем году планируют значительно нарастить номенклатуру, в том числе для автомобилей нового поколения – К5.

Казахстан – это главный рынок сбыта грузовиков «КАМАЗ» за рубежом Фото: president.tatarstan.ru

Напомним, сегодня продукция «КАМАЗа» поставляется в Казахстан в основном через собственную товаропроводящую сеть. Она включает «Торговую компанию КАМАЗ», сборочный завод «КАМАЗ-Инжиниринг» в городе Кокшетау, а также 28 объектов товаропроводящей сети по продаже автотехники и 18 аттестованных сервисных центров.

«КАМАЗ» поставляет в Казахстан как полнокомплектные автомобили, так и сборочные комплекты деталей (СКД) для производства грузовиков на заводе «КАМАЗ-Инжиниринг».

Сегодня «КАМАЗ» реализует в Казахстане три крупных проекта. Это строительство завода по производству чугунного литья в индустриальной зоне города Костанай площадью более 30 тыс. квадратных метров. На данном этапе продолжаются строительные работы, дата запуска серийного производства - второе полугодие 2024 года, мощность - до 45 тысяч тонн чугунного литья в год. Кроме того, в той же индустриальной зоне идет строительство завода по производству главных передач ведущих мостов мощностью около 74 тыс. штук. Кроме этого «КАМАЗ» работает над увеличением локализации производства балок ведущих мостов, сейчас этот проект на стадии согласования. Общий объем инвестиций в новые производства исчисляется в сотнях миллионов долларов США. Не удивительно, что речь об этих и других проектах зашла на встрече Рустама Минниханова с Премьер-министром Казахстана Алихана Смаиловым.

Алихан Смаилов отметил, что Татарстан занимает особое место в партнерстве с Российской Федерацией Фото: president.tatarstan.ru

«В нашей стране тепло относятся к Татарстану, а вас мы знаем, как нашего надежного друга»

В беседе с Президентом РТ, глава правительства Казахстана Алихан Смаилов отметил, что Татарстан занимает особое место в партнерстве с Российской Федерацией. «Наши отношения давно установились в братском, добрососедском ключе. Наши народы объединяют тюркские корни, религия, схожесть языка, и культуры. Это дает основу для дальнейшего наращивания взаимовыгодных и долгосрочных связей. В нашей стране всегда тепло относились и относятся к Татарстану, а вас мы знаем, как нашего надежного друга», - подчеркнул Смаилов, обращаясь к Президенту Татарстана.

Премьер-министр отметил, что в торгово-экономическом сотрудничестве Россия является основным партнером Казахстана. За 11 месяцев 2021 года взаимная торговля выросла на 30%. «Наше партнерство выходит на траекторию более устойчивого роста, товарооборот с Татарстаном по итогам 11 месяцев составил 423 млн долларов и мы видим, что у нас есть большой потенциал для его расширения. Уверен, что мы совместными усилиями доведем этот уровень до 1 миллиарда долларов в ближайшие годы», - заявил Алихан Смаилов. Он предложил активизировать такое направление взаимодействия, как двусторонние бизнес-миссии.

В свою очередь Рустам Минниханов поздравил Алихана Смаилова со вступлением в должность и принес соболезнования от имени татарстанцев в связи с трагическими событиями. Президент РТ также отметил, что принятые руководством Казахстана меры позволили стабилизировать ситуацию в стране. «Мы сами сегодня убедились, что настрой стабильный, позитивный и нет сомнений, что поставленные руководством Казахстана задачи будут реализованы», - подчеркнул Минниханов.

Президент РТ поблагодарил главу правительства Казахстана за внимание к сотрудничеству с Татарстаном Фото: president.tatarstan.ru

Руководитель республики согласился со Смаиловым, что отношения Татарстана и Казахстана особые.

«Хотелось бы поблагодарить руководство страны за то, что представители разных наций и религии прекрасно себя чувствуют в Казахстане. Татарстан один из промышленно-развитых субъектов, мы хотим расширить наше присутствие и ищем возможности для вхождения казахстанского бизнеса в Россию через нашу республику. Рабочая группа у нас есть, нужно активизировать работу», - предложил Минниханов.

Президент РТ поблагодарил главу правительства Казахстана за внимание к сотрудничеству с Татарстаном. «Казахстан - один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана», - подчеркнул Минниханов. Он напомнил, что в Костанае развивает проекты не только «КАМАЗ», но и нефтяная компания «Татнефть». В апреле 2021 года в городе Сарань Карагандинской области был дан старт строительству шинного комплекса, рассчитанного на выпуск 3 млн легковых шин и 500 тысяч цельнометаллокордных автомобильных шин. Проект реализуется ПАО «Татнефть» и группой компаний «Аллюр». Инвестиции оцениваются в 284 млн долларов.

«Возможностей для сотрудничества много - в сфере энергетики, промышленности, в области газомоторного топлива, сельского хозяйства, нефтехимии», - обратил внимание Минниханов.

Большие планы есть у компании «Татнефть» Фото: president.tatarstan.ru

«Везде есть полное понимание, проекты идут в штатном режиме»

Интересно, что проекты «КАМАЗа» и «Татнефти» в Казахстане были реализованы при активном личном участии Президента РТ и бывшего Премьер-министра страны Аскара Мамина. Они вдвоем давали старт строительству литейного завода в Костанае и шинного комплекса в Сарани. Минниханов и Мамин сумели выстроить образцовую работу между бизнес-сообществами Казахстана и Татарстана. Не вызывает сомнений, что сегодняшняя деловая поездка руководителя республики также направлена на наведение мостов. Теперь уже с новым премьером Алиханом Смаиловым, вступившим в должность 11 января.

То, что Казахстан заинтересован в наведении таких мостов, подтвердил Президент Касым-Жомарт Токаев, с которым Рустам Минниханов встретился по итогам рабочего дня в Нур-Султане.

Приветствуя Президента РТ, лидер Казахстана отметил, что Татарстан занимает важное место в многогранных отношениях с Российской Федерацией. Как сообщает пресс-служба главы государства, он подчеркнул, что «Казахстан будет и далее создавать все необходимые условия для комфортной работы инвесторов, в том числе из Татарстана».

Рустам Минниханов стал первым из руководителей регионов РФ, кого после январских событий в Казахстане принял Касым-Жомарт Токаев Фото: president.tatarstan.ru

Наряду с этим, Токаев проинформировал Минниханова о проведении в стране масштабных экономических реформ и реализации конкретных программ развития, которые откроют дополнительные возможности для осуществления совместных проектов с Татарстаном.

По итогам переговоров Рустам Минниханов сделал заявление для СМИ, в котором подчеркнул, что все проекты Татарстана в Казахстане реализуются в штатном режиме. По его словам, поддержка инвесторов ощущается как на уровне Правительства страны, так и на уровне акиматов.

«Мы благодарим руководство Казахстана, везде есть полное понимание, проекты идут в штатном режиме», - подчеркнул Минниханов.

Он уточнил, что в первую очередь обсуждались проекты, которые реализуются автогигантом «КАМАЗ» и татарстанской нефтяной компанией «Татнефть».

«Сегодня мы рассмотрели несколько больших проектов, которые реализуются в Казахстане у компании “КАМАЗ” в части литейного производства и выпуска главных пар. Обсудили ряд перспективных направлений по логистике, по дальнейшему этапу мехобработки. Также есть большие планы у компании “Татнефть”, - это завершение строительства шинного завода, работа в части производства каучуков. Обсудили совместную работу на месторождениях как новых, так и уже высоковыработанных. Рассматриваем возможность производства битумов и ряд других проектов», - пояснил Минниханов.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru