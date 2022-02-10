Токаев на встрече с Путиным: Будут подписаны важные двусторонние соглашения

Важные соглашения, касающиеся стратегического партнерства России и Казахстана, будут подписаны по итогам переговоров глав двух государств — президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Об этом Токаев сообщил во время сегодняшней встречи с российским коллегой в московском Кремле, передает РИА Новости.

Токаев отметил, что на встрече стороны обменяются мнениями «по целому ряду актуальных вопросов, которые действительно затрагивают стратегические интересы Казахстана, я надеюсь, обеих стран».

Настрой встречи, по словам казахстанского лидера, нацелен на достижение конкретных результатов во взаимодействии. «Я полагаю, что здесь мы добьемся искомых результатов», — цитирует агентство Токаева.

Встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева проходит сегодня в Москве. Вспоминая о январской ситуации в Казахстане, когда страна «пережила вторжение международных банд», Путин отметил, что стране придется приложить немало усилий, чтобы ликвидировать последствия этих событий. Однако Казахстан твердо стоит на ногах, резюмировал российский лидер.