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Политика
10 февраля 2022  15:28

Токаев на встрече с Путиным: Будут подписаны важные двусторонние соглашения

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Важные соглашения, касающиеся стратегического партнерства России и Казахстана, будут подписаны по итогам переговоров глав двух государств — президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Об этом Токаев сообщил во время сегодняшней встречи с российским коллегой в московском Кремле, передает РИА Новости. 

Токаев отметил, что на встрече стороны обменяются мнениями «по целому ряду актуальных вопросов, которые действительно затрагивают стратегические интересы Казахстана, я надеюсь, обеих стран».

Настрой встречи, по словам казахстанского лидера, нацелен на достижение конкретных результатов во взаимодействии. «Я полагаю, что здесь мы добьемся искомых результатов», — цитирует агентство Токаева.

Встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева проходит сегодня в Москве. Вспоминая о январской ситуации в Казахстане, когда страна «пережила вторжение международных банд», Путин отметил, что стране придется приложить немало усилий, чтобы ликвидировать последствия этих событий. Однако Казахстан твердо стоит на ногах, резюмировал российский лидер.

#Владимир Путин #Казахстан #Касым-Жомарт Токаев
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